Madonnas Schwester

Als Erscheinungstag ist der Mittwoch gewählt, um einen Tag vor Seitenblicke Magazin, Gala und Bunte im Markt zu sein. Die Erst- und Zweitausgabe werden in einer Auflage von 100.000 Stück gedruckt. Die Folge-Auflage aller weiteren Ausgaben soll bei 70.000 Stück liegen.



Vorläufiges Ziel sind 80.000 Stück, wie Geschäftsführer Oliver Voigt gegenüber der APA erklärt. Damit läge Madonna Society auf Augenhöhe mit dem Seitenblicke Magazin. Die digitale Erweiterung findet unter society24.at statt. Über den Inhalt des Titels gibt es keine Unklarheiten und dieser lässt sich an Namen wie Demi Moore, Arnold Schwarzenegger, Blake Lively, Leonardo DiCaprio, Swarovski, etc. festmachen.