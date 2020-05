Madison werkt an PadMan

Grafiker und PadMan

Wie Clemens Kröll ankündigt, ist der Service für Kreativ-Agenturen gedacht, die "keine eigene App-Entwicklung-Infrastruktur aufweisen können und nicht über die Budgets verfügen, um die Entwicklung solcher Apps auszulagern". Der PadMan, so Kröll weiter, soll künftig zur Umsetzung von Printmedien wie Image-Prospekte, Geschäftsberichte, etc. herangezogen werden. Das wird ein Grafiker einzig mit dem PadMan können, verspricht Kröll. Madison will das Service im kommenden Frühjahr bereit stellen.



atmedia.at