Madison macht Kaffee schön

Tesoro serviert unter anderem Coffe-to-go in einem begeisterungswürdigen Becher. Tesoro hat wiederum die Agentur die Becher und mehr machen lassen, was dem Off- und Online-Marketing und somit der Bekanntheit von Tesoro dient. Offline macht Madison Inserate, Free-Cards, Plakate und PR. Online ist Tesoro auf Tesoro.st und Facebook zu besuchen. Die Becher und den Kaffee oder den Tee darin, gibt es nur in Graz.