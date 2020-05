Mader wird Sales-Managerin

In ihre Sales-Management-Verantwortung fallen alle Vertriebsagenden in Österreich, der Schweiz und der Marktregion Südosteuropa.



Vor ihrem Wechsel zu IQ mobile war sie 3,5 Jahre für Ambuzzador als Senior Account Managerin tätig. Ihr Kommunikationsbranchen-Laufbahn begann im ORF Niederösterreich. Später war sie drei Jahre im Produkt-Management von tele.ring. und mehr als ein Jahr in der Produktentwicklung von cardcomplete tätig.



