Madame Lillet posiert am Plakat

Aufmerksamkeit in der Zielgruppe soll die in den Sujets gezeigte Madame Lillet erzeugen, die sich als stilbewußte Geniesserin an Konsumentinnen wendet und bei ihnen Überzeugungsarbeit leisten soll. Die Out-of-Home-Kampagne soll weiters vermitteln, dass Lillet in verschiedenen Cocktail-Varianten konsumiert werden kann, wodurch Vielfalt kommuniziert wird.



Pernod Ricard Austria bewirbt den Aperitif auf 55 City-Light-Standorten in Wien. Die Kampagne endet am 30. Juli 2014.