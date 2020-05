Mach´s besser!

at // Diese Aufforderung richtet Bipa an junge Menschen via MTV Austria und Viva Austria. Diese Zielgruppe soll mit vier Sujets auf den Arbeitgeber Bipa aufmerksam gemacht werden. Die von Goldbach Media entwickelte Kampagne soll Bipa "als den Arbeitgeber für junge Leute, der die Sprache der Jugendlichen versteht und sie auf Augenhöhe anspricht, etablieren". Die Lehrlingskampagne wurde vom Bureau Pawlow, das sind die Herren Salaun, Aigelsreiter und Zirbs, umgesetzt. atmedia.at - zur Werbemittelschau