Machdudas.de will in Österreich starten

Auf Machdudas werden private Aufträge an Menschen aus der jeweiligen Nachbarschaft vergeben. Es geht also um "Nachbarschaftshilfe". Bewerber für solche Minijobs führen Profile auf der Plattform. Auftraggeber vergeben aufgrund dieser Profile ihre Arbeiten wie Bäumeschneiden, Rasenmähen, etc. Es werden feste Stundenlöhne vereinbart. Die "Auftragnehmer" zahlen einmalig drei Euro Vermittlungsgebühr an Machdudas.



atmedia.at