M7 sendet Vivid TV ins Land

Die US-Filmproduktion Vivid Entertainment Group und die M7 Group unterzeichneten vergangenen Oktober einen Kooperationsvertrag, der sich um die Ausstrahlung des Erotik-TV-Programmes Vivid TV Europe ab Anfang November dreht. M7 strahlt verteilt das Programm über die Plattform Astra 19,2 Grad Ost in Europa. In Österreich kann das Erwachsenen-Programm ab 5. November in Satelliten-TV-Haushalten, die HD Austria beziehen, konsumiert werden. Im Vertrieb wird Vivid TV über das Kombi-Paket vermarktet.

Vivid TV Europe wird seit Anfang November über TV-Programm-Pakete der M7 Group in der Benelux-Region, in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Österreich distribuiert und angeboten. Die weitere europäische Expansion von Vivid TV Europe ist geplant. Die US-Filmfirma will in europäischen Haushalten "sehr rasch Reichweite" und zwar über Direct-to-Home-, IPTV- und Kabelnetz-Vertrieb aufbauen.