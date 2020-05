M7 Group lanciert AustriaSat

Vierzehn Pay-TV-Programme

Ob MTV Rocks, Animax, AXN, Hustler TV, Marc Dorcel TV oder Alpenglühen so wirklich familienfreundlich sind, ist diskussionswürdig. Kabel 1 Classics, Sat.1 Comedy, RTL Living und Kidsco sind es durchaus. Sie sind jedoch nur vier von insgesamt 14 Programmen, die das Programm-Bouquet von AustriaSat ausmachen.



Zehn der insgesamt vierzehn AustriaSat-Programme deren Inhalte aus Musik, Sex, Actionsport und Cartoons gespeist sind, sprechen aber durchaus äußerst progressiv orientierte österreichische Familien an. Abgesehen vom Sat-Empfang ist das Programm-Paket über die ORF Digital-SAT-Karte zugänglich und kostet? Wieviel, das ist zumindest AustriaSat.at nicht zu entnehmen. Über eine Free-Trial-Phase will M7 erste Kunden gewinnen.