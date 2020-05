M-Commerce wird vom iPad dominiert

euUm 142 Prozent stieg das per Smartphones und Tablets bezogene Einkaufsvolumen von 2011 auf 2012. 53 Prozent des dabei generierten Erlösstroms läuft über das iPad. Das Apple-Endgerät gilt, laut zanox als der "mobile Umsatzbringer Nr.1 in Europa". Der M-Commerce-Anteil am europäischen E-Commerce-Umsatz belief sich 2012 auf 3,9 Prozent. In Skandinavien ist der M-Commerce-Anteil am E-Commerce am höchsten. Und in den Benelux-Märkten war die M-Commerce-Wachstumsrate im Vorjahr am höchsten.