Lyoness macht Shopping-Club-TV

Khadra Sufi präsentiert und moderiert die Sendung in deutscher und englischer Sprache. Der Inhalt dreht sich um Mitglieder-Service-Angebote, Partner-Unternehmen, News, etc. aus der Lyoness-Welt. Das Online-TV-Format wird außerdem in fünf weiteren Sprachen untertitelt. Start von Lyoness.TV war am 5. Juni 2012. Die bisherigen Ausgaben des Streaming-Magazins stehen OnDemand zur Verfügung.



Lyoness plant, die Reichweite der Sendungen durch weitere Sprach-Versionen auszubauen und das Format künftig wöchentlich neu zu produzieren. Lyoness.TV wird von einem eigenen Redaktions- und Produktionsteam realisiert.