LVMH wertvollste Europa-Marke

Nach dem am 4. Oktober veröffentlichten Global Brands 2011-Ranking von Interbrand liefert Eurobrand nun die wertvollsten europäischen Marken. Diese Auflistung führt das Luxus-Marken-Konglomerat LVMH mit einem Markenwert von 31,7 Milliarden Euro und Wertgewinn von 14,7 Prozent gegenüber 2010 an. Red Bull wird mit einem Wert von 13,4 Milliarden Euro auf Platz 24 ausgewiesen.