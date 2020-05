Lust auf Burgenland

at // Es gibt mehr Gründe als den Wein, um sich im Burgenland länger als einen Tag aufzuhalten. Der Neusiedler See ist ein weiterer Grund oder das Thermenangebot und auch die Angebot zu Golfen. JWT Wien hat burgenländische Atmosphäre in Bilder verwandelt und zu Sujets aufgebaut. Die Agentur realisierte eine Plakatkampagne, um die Betrachter für die Sonnenseite Österreichs in Stimmung zu bringen. atmedia.at