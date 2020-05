Luminox bestellt Grosic zum Markenbotschafter

Grosic verkörpert und kommuniziert einen Lebensstil, der auf den Attributen "sportlich-aktiv" und "style-orientiert" aufbaut, spezifiziert sie. Es findet weniger ein Wertetransfer als eine wechselseitige Markenstärkung zwischen Luminox und Grosic statt.



Zunächst transportiert Grosic die Marke in seinen und den Markt. Unterstütztend wirkt, dass der Athlet im Stall von Red Bull steht und über diese Marke Medien-Wahrnehmung und Kommunikationsenergie bezieht.



Grosic nimmt seine Botschafter-Rolle im Rahmen von Events, PR-Terminen, öffentlichen Auftritten und als Influencer in Markengesprächen in Social Media-Umfeldern wahr.