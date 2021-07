Lumdoos Leuchten

BL Balanced, das in Wien ansässige Unternehmen, das die Handy- und Smartphone-Accessoires Lumdoo in Österreich vertreibt, beauftragte Madvertising mit Kommunikationsmaßnahmen, die die Marke bekannter machen und den Absatz der Produkte fördern soll. Der Auftrag an die Agentur wurde, wie diese mitteilt, im Rahmen eines "mehrstufigen Pitches" vergeben. Roland Herrmann, geschäftsführender Gesellschafter von BL Balanced und Auftraggeber, bekommt von der Agentur ein Maßnahmen-Mix, das sich aus "digitaler Markenführung, Corporate Design, Branding, Packaging und verkaufsgetriebenen Aktivitäten" zusammensetzt. Herrmann vergabe einen Etat für "Gesamtkommunikation, Positionierung und Strategie" an die Agentur.

Madvertising setzte sich, laut eigenen Angaben, gegen "internationale Agenturen" im Pitch durch. Und überzeugte, laut Auftraggeber Herrmann, "mit dem Corporate-Identity-Konzept und der Kommunikationsstrategie für 2015 und 2016".

Lumdoo ist derzeit bei Media Markt und Saturn gelistet und wird über alle Niederlassungen der beiden Einzelhandelsvertriebslinien in Österreich abgesetzt. Lumdoo wird von Hong Kong aus exportiert.