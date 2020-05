Lückenschluß-Kommunikation

at // Hochegger|Com sorgt gemeinsam mit Maiers Büro für die "kommunikative Begleitung und das Umfeldmanagement" zum Ausbau der Murtal-Schnellstraße S36 in der Steiermark und der Klagenfurter Schnellstraße S37 in Kärnten. Mit beiden Teilstücken will die Asfinag Lücken in der Verbindung zwischen Wien und Klagenfurt via Semmering schließen. Hochegger|Com ist für die Strategie, Projektleitung und die überregionale Medienarbeit und Maiers Büro für die regionalen Presseaktivitäten und die direkte Kommunikation mit den betroffenen Gemeinden verantwortlich. atmedia.at