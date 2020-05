Lucy Marx wickelt McDonald's Mobile Couponing ab

atDie mobile Adaption der in diesen Tagen auslaufenden McDonald's-Couponing-Promotion erfolgte neuerlich durch Lucy Marx. In dieser Kampagnen-Phase waren die angebotenen Gutscheine auch in die Apple-App Passbook integrierbar. Das mobile Couponing dürfte die Erwartungen von McDonald's erfüllen. "Im Durchschnitt erzielen wir mit unserem mobilen Bonusbuch eine Einlöse-Rate von 26 Prozent", beziffert Marion Hohenecker, Senior Managerin Marketing, ein Konvertierungsergebnis.