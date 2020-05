Lucy Marx baut für IS Immobilien

Die vorliegende App kommt von Lucy Marx. Das Unternehmen realisiert weiters die Android-Edition der Suche für das IS Immobilien. Sie soll in Kürze verfügbar sein, verspricht die Agentur.



Kern der Anwendung sind Positionsdaten, die sich aus der Smartphone-Verwendung der, die Suche einsetzenden Nutzer ergeben. Anhand dieser und einer entsprechenden Immobilien-Kategorie-Vorauswahl liefern die Apps auf den Standort bezogene, relevante Immo-Angebote geliefert.



Danach erhalten die Nutzer objekt-spezifische Informationen und die Möglichkeit über die App den verantwortlichen Makler von IS Immobilien zu kontaktieren.



atmedia.at