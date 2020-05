atLoungeFM ist in Wien zurück auf der Frequenz 103.2. Diese Event-Welle stand in den vergangenen zwei Monaten im Zeichen des Wien Marathons. Neuer Mieter dieser Frequenz ist SandintheCity. LoungeFM fungiert bis zum Ende dieser "Sandkasten-Spiele" am 5. September im Zentrum Wiens als dessen Event-Programm.