LoungeFM will Berliner Frequenz

Lounge FM hat sich um die für den Raum Berlin zur Vergabe anstehenden UKW-Frequenz 101,9 beworben. Geschäftsführer Florian Novak will die Mischung aus Jazz, Loung-Musik, ruhige elektronische Musik, Adult Pop und Chillout-Sounds in die deutsche Bundeshauptstadt exportieren.