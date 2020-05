LoungeFM weiter in Wien on Air

atSonntag Nacht um 23.59 Uhr endet die LoungeFM-Ausstrahlung in Wien auf der UKW-"Miet-Frequenz" 103,2. Es zeichnet sich jedoch ein Weiterverbleib des Programms in den Radiogeräte der Wiener Hörer ab. Ab Dienstag, dem 8. März, wird das Programm vom ehemaligen Radio Wien-Standort Neuwaldegg und mit der UKW-Frequenz 91,3 in die Stadt ausgestrahlt.