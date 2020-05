LoungeFM bundesweit in Deutschland zu hören

Der Sender ist ab sofort terrestrisch in ganz Deutschland zu empfangen. LoungeFM ist eines von 12 Radio-Angeboten, die deutschlandweit via DAB+ verbreitet werden. Ausgestrahlt wird eine eigenes Programm, das später auch via Web angeboten wird.



Für den DAB+-Empfang sind eigene Endgeräte notwendig. Die Nachfrage danach ist infolge des bisherigen Interesses in Deutschland derzeit gering. Auch die DAB-Abdeckung liegt in Deutschland unter 80 Prozent des Bundesgebiets und weist eher rückläufige Tendenz auf.