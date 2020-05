Lorbeer für Publicis Austria

de, at // Publicis Group Austria wird im Zuge des Wettbewerbs Jahrbuch der Werbung in der Disziplin Event für "Rain of Flowers" für T-Mobile Austria mit einem Megaphon ausgezeichnet. Und da Glück mehr wird, wenn man es teilt, teilt sich Publicis diesen Lorbeer-Kranz mit Saatchi & Saatchi Deutschland.