Lokalaugenschein mit Tupalo.com

In zehn über die Bundeshauptstadt vertreuten Lokalen wie Neni im Zweiten, Die Wäscherei, Bliss Club oder dem Statt-Beils im WUK, etc. gibt es Getränke und Essen zu Konditionen, die das studentische Börserl verkraftet. Smartphone oder Laptop ist nicht vonnöten. Ein Studenten-Ausweis genügt.



Tupalo.com will damit seine Bekannt- und Beliebtheit in der Zielgruppe mit der Initiierung eines unvergesslichen Semesterbeginn-Abends steigern. Und den teilnehmenden Lokalen beweisen über welche Aktivierungsenergie das Startup verfügt. Weiters setzt das Startup das Geschäftsprinzip vom Entdecken, Teilen und Bewerten mit Freunden um.



