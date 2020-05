Löchrige Plattform

at // Die ORF-Redakteurssprecherin Danielle Spera verzichtet derzeit auf die Unterstützung von ORF-Rettungsaktionen. Sie gehört nicht zu jenen Unterstützern aus dem ORF, die vergangene Woche den Schulterschluß mit der Plattform SOS ORF gemacht hatten. Spera verweist auf die am 27. März im Rahmen des Redakteursauschusses getroffenen Vereinbarungen. "Derzeit sehen wir keinen neuen Handlungsbedarf, da es noch keinen aktuellen Entwurf für ein neues ORF-Gesetz gibt", zitiert die Tageszeitung "Österreich" Spera. Darüber hinaus will sie sich auch nicht allen Forderung der Tageszeitungsinitiative "Rettet den ORF " anschließen. Österreich, Seite 11