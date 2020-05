Lobster zelebriert Messe

In diesem Werbefilm, der ab 5. Februar on Air ist, werden die während der Messe gebotenen Beratungsleistungen thematisiert. Die Aufgabenstellung des Auftraggebers an die Kampagne und damit an die Agentur skizziert Matthias Limbeck, Vorstand von Reed Exhibitions Messe Wien so: "Die TV-Kampagne muss in sehr kurzer Zeit sehr viel bewegen. Deshalb musste die Agentur ein knappes, auffälliges Format schaffen, das die wichtigsten Informationen der Messe transportiert."