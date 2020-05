Lobster im Biomarkt

Lobster überzeugte, wie Mareike Nossol, Geschäftsführerin denn's Österreich, erklärt, mit "ihren Erfahrungen im Lebensmittelhandel und im Bio-Bereich".



denn's hat seinen Ursprung in Deutschland. 2010 übernahm das in Ansfelden bei Linz ansässige Unternehmen denree Naturkost bio maran-Märkt in Wien und Niederösterreich. Ab 9. November firmieren alle Niederlassungen unter denn's.



