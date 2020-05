Lobster entwirft den Cinderella-Moment

Der Kommunikationauftrag wurde im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation vergeben. Lobster habe sich, allerdings laut eigenen Aussagen, "mit einem klaren Konzept durchgesetzt".



" Österreich gehen durch den Online-Handel mit Schuhen auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze verloren", erklärt Fritz Ammaschell, der Obmann der auftragvergebenden Werbegemeinschaft, zur Motivation für die Kommunikationsmaßnahmen und der erfolgten Agentur-Suche.



Lobster entwickelte eine, vorrangig am Point-of-Sale stattfindende Kampagne in deren Mittelpunkt, wie Agenturgeschäftsführer Herbert Rohrmair-Lewis erklärt, "der Cinderella-Moment" also jener "Moment, wenn eine wirklich schönes Paar Schuhe passt", steht.