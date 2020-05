Lobbying-Investitionen von Tech-Konzernen

intApple, Amazon, Facebook, Google, etc. sind unterschiedlich aktiv lobbyierende Unternehmen. Welche Nachhaltigkeit dem Einsatz gegenüber steht, ist schwer eruierbar. Google investierte 2013 in die Aktivitäten um politische Entscheidungsträger in den USA zu überzeugen 14,1 Millionen US-Dollar. Facebook 6,4 Millionen Dollar. Auch österreichische Unternehmen leisten sich diese Überzeugungsarbeit in den USA.