Loa Design schafft Villa Carlton-Kommunikationsauftritt

atDas Hotel Villa Carlton in der Nähe des Mirabellgartens in Salzburg wird nach sechsmonatiger Renovierungszeit wieder eröffnet. Das Konzepthotel wurde in Ergänzung des Design-Anspruches von Loa Design Studio mit einem Corporate Design ausgestattet. In dessen Mittelpunkt steht das Key Visual, der Gasmbock "Bocky".