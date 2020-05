Live is Life

at // Seit gestern Abend ist "LiVE" offizieller Teil der "Kronen Zeitung" und das "Star-Magazin" der Tageszeitung. Das Magazin ist ab sofort österreichweit präsent. Dazu wurde es erneuert. Das Fernsehprogramm wurde natürlich verbessert und übersichtlicher gestaltet. Denn Fernsehen fängt ja bekanntlich mit dem richtigen Programm erst richtig gut an. Und LiVE hat daher neben mehr Fernsehen, mehr Mode, mehr Menschen also mehr Gesprächsstoff und mehr Unterhaltung. Aus diesem Grund wurde der Kassensaal der alterwührdigen Otto Wagner Postsparkasse gestern Abend in eine Mehres-Lounge verwandelt.