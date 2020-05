Lithium Technologies übernimmt Social Dynamx

Aus dieser Übernahme entspringt eine Plattform, die Unternehmen zur Betreuung ihrer Kunden über alle Kommunikationskanäle hinweg befähigt. Lithium Social Web arbeitet mit der Marken- und Produktrezeption von Konsumenten in Social Media-Umfeldern. Der mit dieser Wahrnehmung in Zusammenhang stehende Traffic und die darin repräsentierte Kommunikation soll über die Plattform in die Intensivierung von Nutzer-Engagement in Communities auf Marken- und Produkt-Websites umgemünzt werden.



"Unternehmen stehen hinsichtlich der zeitnahen, angemessenen und kostengünstigen Bewältigung von Kundenanfragen vor großen Herausforderungen", skizziert Rob Tarkoff, CEO und President von Lithium Technologies, den Hintergrund der erfolgten Übernahme. Nach der Social Dynamx-Akquisition und der Leistungsintegration in die Lithium-Plattform sollten, so Tarkoff, Unternehmen in der Lage sein, ihre Servicekosten zu senken und die Kundenzufriedenheit sowie das Kunden-Engagement deutlich zu steigern. Beispielsweise durch schnellere Dialog-Einbindung von Community-Experten erklärt Tarkoff.



"Wir sind jetzt in der Lage, eine komplette, vollständig integrierte Customer Experience über alle sozialen Netzwerke hinweg zu ermöglichen", beschreibt Tarkoff den "Umfang" dieser Akquisition.



atmedia.at