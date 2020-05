Lithium Technologies baut Homegate.ch-Community

Diese Community stelle, wie Bruno Teuber, General Manager EMEA von Lithium Technologies, konstatiert, die, in diesem Fall, "richtige Nutzung von Social Media dar", da damit "Kunden in die Prozesse im Unternehmen so weit wie möglich einbezogen werden". Er hält Facebook und Twitter für "Einbahnstraßen-Kommunikation, die unter dem Strich nichts bringt". In der homegate.ch-Community würden einander Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens treffen, es enstünde ein lebendiger Dialog und reger Austausch, ist Teuber überzeugt.



In der immotalk-Community wird kontinuierliche Dynamik durch Incentives und Loyalty-Programme erzeugt, um aus "Einmal-Klickern echte Fans, die die Fragen anderer Nutzer beantworten und zu leidenschaftlichen Botschaftern des Unternehmens" zu machen. Zusätzlich sind Gaming Dynamics eingebaut, die die Community-Mitglieder zueinander in Wettbewerb setzen und für ihre Engagement belohnt werden. Die Intensität der Beteiligung in der Community wird mit sich mehrende Privilegien quittiert.



Die homegate AG generiert aus dieser Community wiederum "messbare Einsparungen in den Bereichen Support und Marketing".



