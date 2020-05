de, at, ch // Die CommClubs Bayern laden zum 26. Wettbewerb "Das Plakat". Bis 8. Juni können Außenwerbe-Sujets die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz von Jahresbeginn 2008 bis 31. Mai 2009 affichiert waren, zum Wettbewerb eingereicht werden. Es winken Litfaßsäulen in Gold, Silber und Bronze. Diese Trophäen werden dann Ende Oktober in München an die ausgezeichneten Agenturen und Auftraggeber überreicht. atmedia.at