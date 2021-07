Lisa Simpson ist F.A.Z.-Kluger-Kopf

Das Sujet der Kampagne entstand in den Studios der Die Simpsons-Zeichner im kalifornischen Santa Monica.



Lisa Simpson, der nachgesagt wird, dass sie sich vorrangig für das Feuilleton der F.A.Z. interessiert aber auch die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung der Tageszeitung außer Acht lässt, wird am 13. April 2013 als F.A.Z.-Leserin an das Licht der Öffentlichkeit treten.



Das Sujet wird von dem Medienunternehmen über ausgewählte Zeitungen und Zeitschriften gestreut.



Die kreativen Köpfe hinter der Kluge-Köpfe-Kampagne sitzen, wie bekannt sein dürfte, bei Scholz & Friends.