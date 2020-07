Lipizzaner und der Trafikant

Trafikant ist die Agentur von Ronald Talasz. Er arbeitete, bevor er an den Michaelerplatz und zu den Lipizzanern wechselte, bereits in der Wiener Hofburg und an der grafischen Gestaltung der dort stattfindenden Fete Impériale. Die Agentur ist außerdem für den Life Ball, die Agentur perfectprops und den Juwelier Henri J. Sillam kreativ und gestalterisch tätig.