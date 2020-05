Lionel Messi wechselt zu EA Sports

Messi wird auf den Verpackungen der Games abgebildet sein und bei weltweiten Medien-Aktivitäten mitwirken. EA Sports wird im Gegenzug die Leo-Messi-Stiftung unterstützen und sich an deren Hilfstätigkeiten in sozialen, bildungsbezogenen und gesundheitlichen Initiativen für Kinder beteiligen.



Messi äußerte sich zu seiner Botschafterrolle so: " EA Sports ist eine Marke, die meine Werte teilt; Werte wie Kreativität, Kompetenz und soziale Verantwortung."