intLinkedIn regionalisiert und expandiert gleichzeitig sein, unter Ads firmierendes Produkt-Angebot. War es bislang nur möglich in englischer Sprache in dem Business-to-Business-Netzwerk zu werben, so erhöht sich die Zielgruppen-Ansprache-Möglichkeit auf insgesamt 17 Sprachen. Es ist nun möglich in Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch oder auch Tschechisch zu werben.