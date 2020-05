LinkedIn verfeinert Profil-Funktionen

intMit zwei Funktionen - Who's Viewed Your Updates und You Recently Visited - erweitert LinkedIn Mitglieder-Profile im Bereich Engagement und Interaktion. Who's Viewed... liefert Nutzern einen Überblick über die Nutzung jener Inhalte, die sie teilen. Das Feature zeigt die Nutzung im engsten Netzwerk-Kreis, den First-Degree-Connections, sowie welches Interesse diese Inhalte unter den Kontakten der eigenen Kontakte - Second- und Third-Degree-Connections - erwecken.