at, de, ch // LinkedIn gibt es ab heute in einer deutschsprachigen Version. Das Business-Netzwerk nimmt damit den Kampf mit Platzhirsch Xing auf. LinkedIn kommt derzeit auf etwa ein halbe Million deutschsprachige Mitglieder. Bis Ende des Jahres will Europachef Kevin Eyres die Mitgliederanzahl auf über eine Millionen registrierte Nutzer steigern. Im Vorjahr expandierte LinkedIn mit zwei, einer Französischen und einer Spanischen, Sprachversionen.