LinkedIn-Mitgliederzahl wächst zweistellig

de, at, ch"Wir generieren ein Drittel unserer Unique Visits über unsere Apps. Daher werden wir die Weiterentwicklung der Apps auch forcieren", spricht Till Kästner, der für LinkedIn die Geschäfte in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz führt, einen Wachstumsfaktor des Professionals Networks an. Er nennt die Innovationsgetriebenheit den zentralen Pfeiler der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Un das Wachstum in der Region die Kästner verantwortet, beläuft sich, wie er beziffert, auf Mitgliederebene derzeit bei 35 Prozent.