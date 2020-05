LinkedIn generiert signifikantes Wachstum

Die Gesamtkosten stiegen im ersten Quartal um 69 Prozent. Beispielsweise investiert das Unternehmen in Sales und Marketing in dem Berichtszeitraum 109,4 Millionen Dollar. Im vorjährigen Vergleichszeitraum standen 65,9 Millionen Dollar Ausgaben dieser Kategorie zu Buche.



LinkedIn steigerte in den drei Kerngeschäftsfeldern Premium Subscriptions, Marketing Solutions und Talent Solutions Umsatzzuwächse.



Das Geschäft mit den Premium Subscriptions macht 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus, beläuft sich auf 65,6 Millionen Dollar und legte gegenüber dem ersten Quartal 2012 um 73 Prozent zu.



Mit Marketing Solutions erwirtschaftet das Network-Unternehmen 23 Prozent seines Umsatzes. Dieser Erlösstrom beträgt 74,8 Millionen Dollar und stieg um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Mit 184,3 Millionen Dollar ist Talent Solutions der stärkste Erlösstrom. Er macht 57 Prozent des Gesamterlöses aus und liegt um 80 Prozent über jenem Volumen des Vergleichsquartals.