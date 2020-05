LinkedIn forciert Mobile-Strategie

intLinkedIn akzentuiert seine Netzwerk-Services, um das erreichte Niveau der mobilen Nutzung auszubauen. Das Unternehmen beziffert den mobilen Anteil an der Gesamtnutzung des Professionals Networks im dritten Quartal 2013 mit 38 Prozent. Im Vergleichsquartal 2012 belief sich dieser Anteil auf 25 Prozent. In einigen Märkten habe die Mobile-Anteil bereits 50 Prozent erreicht, teilt das Network-Unternehmen hin. Und Mitglieder die ihren Networking-Aktivitäten sowohl auf mobilen als auch stationären Endgeräten nachgehen, sind 2,5-mal aktiver als jene, die dafür nur ihre PCs nutzen. Deshalb investiert LinkedIn in die Weiterentwicklung seiner Apps.