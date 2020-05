Likes und Klicks sind altmodisch

int"Eine Industrie verwendet ihre gesamte Energie darauf, alte Messgrössen neuen Kommunikationskanäle überzustülpen". Stefan Olander, bei Nike Vice-President Digital Sport, nutzte die Präsentationen seines mit Akqa-Chairman Ajaz Ahmed geschriebenen Buches Velocity : The Seven New Laws for a World Gone Digital, zu einem Abgesang auf die klassische Werbung. "Marken sollten aufhören, sich auf Klicks und Likes und den Absatz von Werbe-Inventar zu konzentrieren."