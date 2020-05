Ligatus Österreich nimmt mobile Vermarktung auf

Ligatus kündigt an, das derzeit bestehende Mobile-Netzwerk in weiterer Folge um Apps und neue Angebote von Publishern zu erweitern.



Grundsätzlich werden in den Kampagnen vom Dienstleister Text-Bild-Werbemittel eingesetzt um die definierten Performance-Kriterien zu erfüllen. Bis Jahresende soll dieses Inventar-Angebot erweitert werden. Als Targeting-Varianten stehen derzeit technische Auslieferungsparameter wie Endgeräte-Typ, Betriebssystem und Mobilfunk-Provider zur Verfügung.