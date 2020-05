Ligatus führt Cost-per-Download ein

Cost per Download oder Cost per Install App Marketing, wie es in den USA auch genannt wird, ist 2011 entstanden und ein Effekt der Weiterentwicklung von Performance Marketing im mobilen Markt sowie ein Mitbringsel des iPhone respektive von App-Stores. Ohne Download-Volumen bleiben Apps in App-Store-Rankings unsichtbar. Hoch gereihte Apps generieren wiederum Downloads. Daher greifen Anbieter hier ein und bewerben Downloads. Und dabei stellt sich wie gewohnt Fragen der Performance und des ROI.



CpD-Kampagnen kamen in der Vergangenheit über Affiliate-Programme und hat sich in der Gaming-Industrie etabliert.