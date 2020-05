Ligaportal.at beginnt TV-Kampagne

Er wählte als Media-Wege für diese TV-Kampagne die Programme und deren Zielgruppen-Kontaktpotenzial von ProSieben, Sat.1 und kabeleins aus.



Die Kampagne lief am 5. September mit drei Spot-Platzierungen zwischen 19:15 und 22.58 Uhr bei SAT.1 Österreich an, setzte sich am Samstag, den 6. September, bei ProSieben und kabeleins mit vier Spot-Einsätzen in der Zeit von 17:18 bis 23:01 Uhr und am Sonntag in beiden Programm mit zwei Airings um 20:49 und 23:05 Uhr aus.