Life Style Magazin Verlag komplettiert Bundesländerinnen

Damit erfolge die "Abdeckung der letzten 'weissen Flecken' auf der Österreich-Karte" was die Zielgruppen-Magazin-Verbreitung, heißt es dazu aus der Moser Holding. Deren Vorstandsvorsitzender Hermann Petz erklärt weiters, dass die somit neun Bundesländerinnen-Magazine "österreichweit auf weit über 500.000 Leserinnen" kommen.



Andreas Eisendle, Geschäftsführer des Life Style Magazin Verlag, will und kann jetzt die Leserinnen unter den sieben Millionen nicht in Wien lebenden Menschen mit regionalen Inhalten aus ihren näheren Lebensräumen und -regionen ansprechen. Und gleichzeitig die so hergestellte Aufmerksamkeitspotenzial in der Werbevermarktung nutzen. Er spricht hier sogar von "Riesenpotenzial".



Die künftig erfolgende Expansion der Bundesländerinnen wird unter der Herausgeberschaft von Uschi Fellner-Pöttler erfolgen.