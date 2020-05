Life Radio schärft Sender-Profil

Claim, Werbelinie und Marken-Auftritt spiegeln die Life Radio-Musikstrategie wider, wird dazu in Linz erklärt. Hit um Hit ein Hit bringt im Musik-Programm des Senders auch eine Änderung mit sich. "Wir garantieren in der Arbeitszeit keinen Hit doppelt zu spielen", verspricht der Life Radio-Programmdirektor Ullrich Jelinek und erteilt damit implizit der in Radios üblichen Rotation eine Absage.



Wie sich der Hit um Hit ein Hit-Sender anhört, wobei das Audio Branding und die dafür notwendigen OnAir-Jingles gemeint sind, entstand im Sender unter der Regie von Produce Peter Pleschko.



Die Arbeiten für das Auge, die visuellen Botschaften, die in die Sender-Marke einzahlen, kommen von Createam. Die Agentur gestaltet den Werbe-Auftritt und die dabei eingesetzten Plakate, City Lights, Print- und Online-Werbemittel. Darin kommen wiederum Katy Perry, Rihanna und Robbie Williams als Hit um Hit ein Hit-Botschafter zu ihren Auftritten.