Life Radio macht Abend zur Life Line

Das akustische "Rahmenprogramm" bestreiten Kathi Hellmayr, die montags und dienstags Musikwünsche erfüllt und zu den gespielten Songs Hintergründe vermittelt. Birgit Mayer und der Astrologe Wilfried Weiland blicken mittwochs in der "Astroshow" in die Sterne. Mayer schließt die "Life Line"-Woche am Donnerstag mit Event-Tipps und der Vorbereitung auf das bevorstehende Wochenende.